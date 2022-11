Magisch und entrückt : Das sind die schönsten Naturfotografien Europas

Die Siegerfotos des Wettbewerbs “Europäischer Naturfotograf des Jahres 2022“ entführen den Betrachter in eine Natur, die fremd und zauberhaft erscheint. Für manch ein Bild brauchte der Fotograf über hundert Stunden.

Es sind Bilder der Natur, die so entrückt scheinen, als wären sie nicht von dieser Welt. Schemenhaft erkennt der Betrachter bei genauem Hinschauen das Maul einer Schleie in dem Foto von Michel Roggo aus der Schweiz. Wegen der Pandemie musste Roggo sein Fotorevier vom Amazons ins Torfmoor nahe seiner Schweizer Heimatstadt Freiburg verlegen. Orangebraun und trübe ist dort das Wasser „wie im Rio Negro“, erzählt der Schweizer. Einen Monat lang habe er in diesem schauerlich-schönen Moor unter schwierigen Bedingungen fotografiert. Und er entdeckte „kaum bekannte Welten“ in seiner Heimat.