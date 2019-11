Tipp 7 für interessante Orte in Peru: Kondore im Colca Canyon

Rund 100 Kilometer von Arequipa entfernt liegt der höchste Canyon der Welt – der Colca Canyon, der fast doppelt so tief ist wie der Grand Canyon in den USA. Den Besucher erwartet einen grandiosen Ausblick in eine der tiefsten Schluchten der Welt. Zudem lassen sich in den Morgenstunden Kondore beobachten.