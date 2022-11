Geld soll an betroffene Bundesstaaten und Städte gehen : US-Apotheken-Ketten zahlen wegen Opioid-Krise in den USA zehn Milliarden Dollar

New York Wegen der Opioid-Krise in den USA haben sich die Apotheken-Ketten CVS und Walgreens zur Zahlung von insgesamt zehn Milliarden Dollar Schadenersatz bereit erklärt. Dies stelle aber kein Schuldeingeständnis dar, betonten beide Ketten.

Die großen US-Apothekenketten CVS und Walgreens haben im Rechtsstreit um eine angebliche Mitschuld an der Schmerzmittel-Krise in den USA einem teuren Vergleich zugestimmt. CVS erklärte am Mittwoch, in den kommenden zehn Jahren fünf Milliarden Dollar (rund fünf Milliarden Euro) an Bundesstaaten, Landkreise, Gemeinden und Indigenen-Stämme zahlen zu wollen. Im Gegenzug sollen gemäß einer Grundsatzvereinbarung alle laufenden Verfahren gegen den Apotheken-Riesen eingestellt werden.