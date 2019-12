Wechsel von Kleve nach Xanten : Stefan Notz soll neuer Dompropst werden

Xanten Nach Informationen unserer Redaktion ist ein Nachfolger für Klaus Wittke gefunden: Pfarrer Stefan Notz soll von Kleve nach Xanten wechseln und Propst werden.

Stefan Notz soll neuer Dompropst in Xanten werden. Das erfuhr unsere Redaktion aus gut unterrichteten Kreisen. Demnach hat sich der Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt in Kleve am Freitagabend den Vertretern der Leitungsgremien in Xanten vorgestellt. Diese, so hieß es im Anschluss, freuen sich auf die Zusammenarbeit mit dem engagierten Theologen.