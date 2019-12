Notz wechselt nach Xanten : Stephan Notz wird Dompropst in Xanten

Stefan Notz war bis jetzt Pfarrer an St. Willibrord Kellen. Foto: van Offern, Markus (mvo)

(hk) Der Kellener Pfarrer Stefan Notz wird neuer Dompropst in Xanten. Das gab die Viktor-Gemeinde am Samstag in den Vorabendmessen bekannt. Am Sonntag folgte die offizielle Bestätigung von Seiten des Bistums.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Kühnen