Erster öffentlicher Auftritt seit drei Monaten: Dompropst Wittke kehrt nach Schlaganfall zurück

Xanten Xantens Dompropst Klaus Wittke geht es wieder besser. Er kämpfe aber noch mit den „Nachwehen des Schlaganfalls“, sagte er am Sonntag, als er zum ersten Mal seit etwa drei Monaten wieder öffentlich auftrat.

Dompropst Klaus Wittke hat am Sonntag zum ersten Mal seit einem Schlaganfall im Oktober wieder an einem Gottesdienst im Xantener Dom teilgenommen. Am Ende der Messe applaudierten die Menschen. „Ich freue mich, nach einem Vierteljahr wieder hier zu sein“, sagte Wittke beim anschließenden Neujahrsempfang der Propsteigemeinde St. Viktor.