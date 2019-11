Gott und die Welt : Amtseinführung von Pfarrer Philip Peters in Materborn

kleve In der Gemeinde Zur Heiligen Familie wird Philip Peters als Pfarrer eingeführt.

Bischof Dr. Felix Genn hat Philip Peters zum neuen leitenden Pfarrer der Pfarrei Zur Heiligen Familie ernannt. Die Pfarreinführung wird am Sonntag, 24.November, ab 15 Uhr, in der St. Anna-Kirche Materborn sein. Gleichzeitig wird Pater John aus Indien als Pastor begrüßt. Anschließend ist im Pfarrheim ein Empfang mit Gelegenheit zur Begegnung. Die Eucharistiefeier in der St. Anna-Kirche um 11 Uhr entfällt an diesem Sonntag. Die Fahnen- und Bannerabordnungen der Vereine und Verbände aus Materborn und Reichswalde können gerne am Festgottesdienst teilnehmen. Da viele Gottesdienstbesucher erwartet werden, findet in Burg Ranzow eine Live-Übertragung der Eucharistiefeier statt, wohin man ausweichen kann. Ebenso werden Fotos gemacht, die anschließend in den Medien der Pfarrgemeinde veröffentlicht werden. Mit der Teilnahme am Gottesdienst erklären sich Teilnehmenden sich mit einer Veröffentlichung einverstanden.