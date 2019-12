Fußball-Bezirksliga : Die traurige Bilanz aufpolieren

Budberg Der glücklose Tim Wilke trifft am Sonntag mit dem SV Budberg auf den VfL Repelen. Die Gäste haben große Personalnöte.

(JH) Es ist eine ernüchternde Bilanz, die für Tim Wilke als Trainer des SV Budberg zu Buche steht. Seitdem er das Ruder im Oktober übernahm, hagelte es in der Fußball-Bezirksliga ausschließlich Niederlagen. Umso mehr hofft der Trainer zusammen mit seiner Mannschaft, dass sich an dieser verheerenden Bilanz vor der Winterpause noch etwas ändert. Dafür wird es höchste Zeit, denn am Sonntag steht mit dem Duell gegen den VfL Repelen das letzte Spiel in 2019 auf dem Programm.