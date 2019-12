Doppel-Trainer-Interview vor dem Derby in Kamp-Lintfort : „Wir reden auch über andere Dinge als Fußball“

KAMP-LINTFORT Am Samstag stehen sich im Landesliga-Derby Fichte Lintfort und der SV Sonsbeck gegenüber. Die beiden Trainer kennen sich gut.

Spendenaufruf Da ein Fichte-Spieler aus der Jugendabteilung an Krebs erkrankt ist, wird eine Spendendose an der Kasse stehen. Wie der Vereinsvorsitzende Gerd Wahle weiter sagte, werde es auch eine Tombola geben. Der Erlös geht an die Familie des achtjährigen Quentin.

Sven Schützek In einem Derby ist es besonders schwer, eine Tendenz vorherzusagen. Und wir werden nicht so vermessen sein, uns schon vor dem Spiel zum Sieger zu erklären.

Schützek Es steht mir nicht zu, die Leistung des SV Sonsbeck von außen zu beurteilen. Das sollen mal andere machen. Was jedoch auffällig ist, dass wir ähnliche Sorgen haben was das Personal betrifft. Da ist es natürlich schwer, eine Formation zu finden, die sich einspielen kann.

Schützek Wir haben uns wie in jedem Spiel einen Plan zurechtgelegt. Ob dieser Plan der Masterplan ist, weiß ich nicht. Am Samstag wird auch die Tagesform der Spieler wichtig sein – diese lassen sich leider nicht planen.

Losing Ich weiß nicht, wie es personell bei Fichte Lintfort aussehen wird und in welchem System der Gegner spielen wird. Fichte hat in der Saison schon mit verschiedenen Systemen gespielt. Deswegen sind sie auch schwer einzuordnen. Wir sollten deswegen unser Spiel durchziehen. Im Laufe der Begegnung werden wir dann sehen, was der Gegner so macht und können dann, wenn nötig, noch Sachen anpassen.