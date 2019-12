Fußball-Bezirksliga : Sonsbeck II steht vor anspruchsvollen Aufgaben

Sonsbeck Mit einem Heimspiel am Samstag gegen den Tabellenzweiten endet die erste Halbserie.

Das Programm des SV Sonsbeck II in der Fußball-Bezirksliga zum Ende des alten und zu Beginn des neuen Jahres darf getrost als reichlich anspruchsvoll bezeichnet werden. Am Samstag stellt sich der Tabellenzweite VfL Tönisberg im Willy-Lemkens-Sportpark vor, am 9. Februar, in der Hoffnung, dass dann der Ball wieder rollen kann, gastieren die Mannen beim Spitzenreiter TSV Wachtendonk-Wankum.