Bezirksliga : Quo vadis, Bezirksliga?

Treffen die hiesigen Bezirksligaklubs aufeinander, sind die Sportanlagen meistens gut gefüllt. Wie hier beim Derby zwischen den Spitzenklubs Sportfreunde Broekhuysen und dem TSV Wachtendonk-Wankum. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland Vor der laufenden Spielzeit äußerten viele Gelderländer Bezirksliga-Übungsleiter die Vermutung, dass die Spielklasse in diesem Jahr so stark wie nie zuvor sei. Hat sich diese bewahrheitet? Wohl eher nicht, offenbart der Blick auf die Tabelle.

Es gibt in der Gelderländer Fußballszene einen Verein, der ohne jede Zweifel als Leuchtturm genannt werden kann. Dabei handelt es sich um den Oberligisten SV Straelen, der als Spitzenreiter erneut auf bestem Wege in die vierthöchste deutsche Spielklasse ist. Ein Landesliga-Aufgebot stellen die Vereine zwischen Weeze und Kerken nicht, dafür tummeln sich gleich mehrere Mannschaft aus dem Gelderland in der Bezirksliga. So fokussiert sich auch die hiesige Aufmerksamkeit zuvorderst auf diese. Vor der Spielzeit 2019/2020 sahen sich die Bezirksliga-Mannschaften mit einer grundlegenden Veränderung konfrontiert, die in den vergangenen Jahren immer wieder mal für Aufruhr gesorgt hatte: der Gruppenwechsel von vier zu fünf.

Kickten die Sportfreunde Broekhuysen, die DJK Twisteden, der TSV Wachtendonk-Wankum, der SV Walbeck und der FC Aldekerk im vergangenen Jahr noch in jener sechsthöchsten Spielklasse mit einem geographischen Schwerpunkt auf die rechte Rheinseite und das Westmünsterland, treffen die Klubs nun vorrangig auf Vereine aus dem Raum Moers. Das sorgte vor Beginn der laufenden Saison für Diskussionen bei den hiesigen Trainern. Durch die Bank legten diese unserer Redaktion im Sommer dar, zu vermuten, dass die Qualität der Bezirksliga steigen würde. Immerhin würden nun auch vermeintlich große Namen wie der Grafschafter SV Moers oder VfL Repelen mitmischen. So sagte Broekhuysens Spielführer Christoph Elspaß vor der Saison: „Ich bin davon überzeugt, dass die Liga im kommenden Jahr stärker wird. Gerade in Anbetracht der vielen Moerser Mannschaften, die nun in die Bezirksliga gekommen sind.“ Ähnlich äußerte sich damals auch Walbecks Trainer Klaus Thijssen: „Ich gehe fest davon aus, dass es sich um eine enge und ausgeglichene Angelegenheit handelt.“

Info

Fußball-Landesliga: TSV Wachtendonk/wankum - SV Straelen Trainer Frank Goldau - TSV Wachtendonk. Foto: Christian Verheyen/Verheyen, Christian (chv)