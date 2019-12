Leichtathletik : 3000 Läufer werden zum 32. Silvesterlauf in Pfalzdorf erwartet

Goch-Pfalzdorf Besonders die Fünf-Kilometer-Strecke erfreut sich wachsender Beliebtheit. Das traditionelle Laufshirt gibt´s in diesem Jahr in Navy-blau.

Schon seit den Sommerferien feilen Verhoeven und Kollegen an der Laufveranstaltung. „Ein solcher Lauf ist mit viel Arbeit verbunden, das ist ganz klar“, sagt er. Aktuell investiere er täglich mehrere Stunden in die Vorbereitung der 32. Auflage. Je näher der Silvestertag rückt, desto mehr Arbeiten fallen an. „Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich zwei, drei Tage nach dem Silvesterlauf in ein kleines Loch falle und mich erst einmal erholen muss“, sagt Verhoeven. Dieses aber sei schnell wieder überwunden, schließlich erhalte man viel positive Resonanz von Sportlern. „Die Teilnehmerzahlen sind seit Jahren auf sehr hohem Niveau. Dann weiß man, wofür man´s macht“, sagt Verhoeven. Die Läufer starten traditionell am Schulzentrum neben der St.-Martinus-Kirche, gerannt wird über Asphalt, das Ziel ist der Ortskern. An der Route wurde in diesem Jahr nichts verändert. Und auch an anderer Stelle setzt die Leichtathletikabteilung von Alemannia Pfalzdorf auf Bewährtes: So erhalten die ersten 2000 Angemeldeten ein Funktionsshirt. Die Farbe des Leibchens ist in diesem Jahr Navy-blau.