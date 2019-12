Leichtathletik : LG Alpen blickt zufrieden auf 2019 zurück

Alpen Die Leichtathleten konnten zahlreiche Erfolge feiern. Jens Gosebrink hat sich derweil zu einem Wechsel zur LG entschieden.

Mehr als hundert Mitglieder und Gäste kamen ins Vereinsheim der St.-Heinrich-Schützenbruderschaft Bönning-Rill. „Weihnachten“ – so hieß das Motto, auf das sich das Festtagskomitee um den Vereinsvorsitzenden Günter Bachmann für den Rückblick auf 2019 geeinigt hatte. Dem Komitee gehörten zudem Daniel und Birgit Binsfeld, Gundula Bachmann, Jenny Quinders, Annika van Hüüt, Wolfgang Angenendt sowie Wilhelm Schmitz an.

Auf besondere (tierische) Weise wurde die Weihnachtsgeschichte mit vielen tollen Fotos der Sportler vorgetragen. So besuchte Günter Bachmann eine Vielzahl von Wettkämpfen, wo er seine Herde als erfolgreiche Sportler erleben durfte. Auf nahezu 20 Laufveranstaltungen waren die LG-Sportler siegreich vertreten. So gab’s vordere Plätze beim Venloop in den Niederlanden oder beim Mallorca-Marathon.

Rüdiger Savilif, der auch einen klangvollen tierischen Fantasienamen bekam, unterstützte Bachmann bei der Reise durch die Orte, an denen die Mitglieder oftmals „Treppchenplätze“ einnahmen. Auch den vielen Neuzugängen, von denen Carolin Joeken (Merkur Kleve) oder Jens Gosebrink (LF HADI Wesel) zu den besonders erfolgreichen Sportlern zählen, widmete sich Bachmann in Bild und Wort.

Am kommenden Sonntag, 15. Dezember, sehen sich bestimmt viele LG-Mitglieder wieder. Dann findet der 19. Adventlauf in Alpen statt. Start für alle Strecken ist um 10.30 Uhr an der Pausenhalle der Grundschule Alpen, Zum Wald 16. Alle Läufe werden als „geführte“ Läufe ausgerichtet, so dass die jeweilige Laufgruppe beisammen bleibt, sich nach dem Schwächsten richtet und gemeinsam ins Ziel kommt.