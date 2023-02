Wettbewerb der Sparkasse Schüler kämpfen um „Knete für die Fete“

Schülerinnen und Schüler aus Xanten, Rheinberg und anderen Städten in der Region brauchen die Unterstützung von Eltern, Freunden und Bekannten. An diesem Freitag, 17. Februar, endet eine Abstimmung über Videos, die die Jugendlichen gedreht und für den Wettbewerb „Knete für die Fete“ der Sparkasse am Niederrhein eingereicht haben. Also bleibt nur noch am Freitag Zeit, um für die Beiträge abzustimmen. Nach dieser Voting-Phase vergibt eine sechsköpfige Jury ihre Punkte. Beide Wertungen zusammengenommen ergeben die endgültigen Platzierungen. Für den ersten Platz gibt die Sparkasse am Niederrhein 1000 Euro, für den zweiten Platz 750 Euro und für den dritten Platz 500 Euro. Das Geld ist für die Abschlussfeier der Schülerinnen und Schüler gedacht. Im Rennen sind das Moerser Adolfinum, die Europaschule Rheinberg, die Marienschule Xanten, das Gymnasium Rheinkamp, die Willi-Fährmann-Gesamtschule Xanten, das Grafschafter Gymnasium Moers und das Xantener Stiftsgymnasium. Für den Wettbewerb haben Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge Videos gedreht. Die Clips stehen auf dem Youtube-Kanal der Sparkasse, dort kann auch für sie abgestimmt werden. Wer letztlich wie viel Knete für die Fete bekommt, erfahren die Schülerinnen und Schüler bei einer feierlichen Siegerehrung, die die Sparkasse im Stil einer Oscar-Verleihung ausrichtet.