„Du kannst alles aus dir machen“ Xantener Gesamtschüler wollen anderen Mut machen

In ihrem Video für den Wettbewerb erzählen die Abiturienten der Willi-Fährman-Gesamtschule Xanten in drei Minuten die Geschichte eines jungen Mannes, der am Anfang mit einer Wodka-Flache auf einer Parkbank liegt, ziellos durch die Gegend wankt und die Mülltonnen durchsucht. Als er von einem Autofahrer als „Penner“ beschimpft wird, ändert er sein Leben: Er geht zur Gesamtschule und meldet sich für die Oberstufe an. Zunächst schauen seine Mitschüler auf ihn herab. Aber bald merken sie, dass er es mit der Schule ernst meint, und als er seinen Abschluss macht, applaudiert die Klasse. In der nächsten Szene gehen zwei junge Menschen in die Filiale der Sparkasse am Europaplatz und fragen nach einem Kredit – bedient werden sie von dem jungen Mann, der zu Beginn der Geschichte noch betrunken auf der Parkbank lag.