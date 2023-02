Damit die Karnevalswagen durchkommen Blutwurstsonntagszug in Xanten – entlang der Strecke gilt Parkverbot

Wegen des Karnevalszugs am Blutwurstsonntag, 19. Februar, in Xanten müssen sich Bürgerinnen und Bürger auf Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt einstellen. Darauf hat die Verwaltung hingewiesen. Wie sie auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, werden an den Zufahrtsstraßen zur Innenstadt neben den normalen Verkehrssperren auch teilweise wieder Betonsperren aufgestellt. Hintergrund ist ein Sicherheitskonzept zum Schutz der Teilnehmer und Besucher des Blutwurstsonntagszugs.