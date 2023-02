Rosenmontagszug in Rheinberg Betontod mit eigenem Wagen

Betontod spielen am Montag halbplayback, das heißt: Die Musik wird abgespielt, dazu singen die Musiker, die schon mehrfach mit ihren Alben in die Top-Ten gekommen sind, live. Rund 30 Leute werden an Bord des Wagens sein. Neben den Musikern fahren Familienmitglieder und Freunde mit. Zum Wurfmaterial gehören auch Merchandiseartikel der Band, die mit „Nie mehr St. Pauli ohne dich“ gerade eine neue Single veröffentlicht hat. Der Rosenmontagszug startet um 14 Uhr.