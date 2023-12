Gesundheitszentrum in Rheinberg St. Josef schließt die Physiotherapie-Praxis zum Jahresende

Rheinberg · Die St.-Josef-Krankenhausgesellschaft gibt betriebswirtschaftliche Gründe an. Die Patienten können künftig nach Moers kommen. Was mit dem Gebäude an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße passiert, ist noch unklar.

21.12.2023 , 13:09 Uhr

Seit knapp vier Jahren gibt es die Physiotherapie-Praxis an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße. Sie schließt zum 31. Dezember. Foto: Armin Fischer (arfi)

Die St.-Josef-Krankenhausgesellschaft Moers gibt die Rheinberger Filiale ihres Gesundheitszentrums Niederrhein zum Jahresende auf. Nach nur knapp vier Jahren wird die Praxis für Physiotherapie im alten Gebäude an der Ecke Dr.-Aloys-Wittrup-Straße/Lützenhofstraße geschlossen. Betriebswirtschaftliche Gründe hätten die Geschäftsführung zu dieser Entscheidung bewogen, teilte das Unternehmen auf Nachfrage mit. Die Physiotherapie-Praxis lasse sich an diesem Standort nicht kostendeckend führen. Alle Patienten seien über den Schritt informiert worden, und allen sei angeboten worden, künftig nach Moers zu kommen, wo das Gesundheitszentrum neben dem St.-Josef-Krankenhaus seinen Hauptsitz habe. Wichtiger Hinweis für die Patienten: Die Hausbesuche, die in verschiedenen Rheinberger Seniorenheimen, im Hospiz Haus Sonnenschein und teilweise auch privat durchgeführt werden, laufen unverändert weiter. Das Gesundheitszentrum Niederrhein ist eine Tochter der St.-Josef-Krankenhaus-Gesellschaft Moers, der das denkmalgeschützte Gebäude auch gehört. Darin war schon einiges untergebracht: eine landwirtschaftliche Schule, eine Tagesklinik für Menschen mit psychischen Problemen, zuletzt von 2005 bis September 2016 hatte dort das Rheinberger Jobcenter seinen Sitz, bevor es danach leer stand. Im Februar 2020, nach umfangreichen Renovierungsarbeiten, eröffnete das Gesundheitszentrum Niederrhein dort die Praxis für Physiotherapie. Ob Krankengymnastik, manuelle Therapie oder Massage, das Angebot der Physiotherapie war umfangreich. Die Praxis ist mit modernen Trainingsgeräten ausgestattet. Auch das Kursprogramm kann sich sehen lassen: Präventionskurse, die teilweise von der Krankenkasse übernommen werden, XXL-Kurse für übergewichtige Patienten und das Kindertanzprogramm Nappy-Dancers für Kinder unter drei Jahren gehören dazu. In Moers gibt es bereits eine Physio-, eine Ergo- und eine Logopädie-Praxis, darüber hinaus auch noch stationäre Hilfen. Im Haus hatte sich vor vier Jahren eine Menge verändert. Böden wurden erneuert, Räume gestrichen, Wände versetzt, Durchbrüche vorgenommen. Die komplette untere Etage stand zur Verfügung. Die obere Etage wurde nur zum Teil genutzt: als Büro oder Umkleidemöglichkeit. Bei der Einrichtung haben die Betreiber darauf geachtet, den Charme des Hauses an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße zu unterstreichen. Was mit dem Gebäude geschehen wird, ließ die St.-Josef-Krankenhaus-Gesellschaft offen.

(up)