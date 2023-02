Sport für Kinder in Rheinberg Karnevalsparty in der Turnhalle

Jahr für Jahr gehört auch ein karnevalistischer Nachmittag zum Programm. So kamen auch jetzt 24 Kinder aus Orsoy, Orsoyerberg, Budberg und Baerl, alle kostümiert, ebenso wie viele Eltern, die mit dabei waren. Die Halle war bunt geschmückt, es gab Berliner und anderes Gebäck, es wurde gesungen und gelacht. Und es wurden Kamelle geworfen, die die Jungen und Mädchen im Alter von dreieinhalb bis sechs Jahren in blaue Beutel packen konnten, die Monika Sander ihnen mitgebracht hatte. „Oschau, Helau!“, wurde dazu gerufen. Angefangen hat Monika Sander, als ihr eigener Sohn vier Jahre alt war. „Er wird in diesem Jahr 40“, so die Gruppenleiterin schmunzelnd. Jetzt wird ihr Enkelsohn Henry bald vier, er kommt auch schon zum Turnen bei Oma. Text: up/RP-Foto: Armin Fischer