Bilanz der Händler aus Xanten und Rheinberg Tannenbäume auch in Krisenzeiten stark gefragt

Info

Gartencenter Passen Der Tannenbaumverkauf im Gartencenter an der Moerser Straße 26 in Rheinberg läuft noch bis zum 24. Dezember. Montags bis samstags ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 12 Uhr.

Bauernladen der Familie Fonk Adresse: Douffsteg 10a in Rheinberg. Hier findet der Tannebaumverkauf noch bis zum 23. Dezember statt. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 8.30 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 8 bis 14 Uhr.

Jan Rheker Er bietet am Haus Erprath, Trajanstraße 13 in Xanten, noch bis zum 22. Dezember Tannenbäume an – nur solange der Vorrat reicht. Am Donnerstag ist von 8 bis 17 Uhr und am Freitag von 8 bis 13 Uhr geöffnet.