Fußball-Oberliga SV Sonsbeck will zweite Ayan-Show vermeiden

Der Name von Oguz Ayan wird in dieser Woche bestimmt öfter in der Kabine des Fußball-Oberligisten SV Sonsbeck zu hören gewesen sein. Der Torjäger des TSV Meerbusch hatte das Hinspiel zwischen diesen beiden Teams im Willy-Lemkens-Sportpark mit seinen vier Treffern kurz nach der Pause entschieden. Tim Weichelt, Torhüter mit Kapitänsbinde beim Aufsteiger, denkt natürlich nicht gerne an die Ayan-Show vom 19. August 2022 zurück: „Diese Partie verlief sehr unglücklich für uns. Das 0:4 spiegelte nicht den Spielverlauf wider.“ Am Freitag, 19 Uhr, beim Wiedersehen soll’s für den SVS auf Meerbuscher Kunstrasen besser laufen.