Rechnung beglichen Auto in Xantener Südsee – Verursacher bezahlt Einsatz der Feuerwehr

Im Juni 2022 war ein Auto ins Wasser gerollt und gesunken. Die beiden Insassen – ein Mann und eine Frau – hatten das Fahrzeug vorher noch rechtzeitig verlassen können. Die Feuerwehr wurde gegen 2.13 Uhr alarmiert. Nach Angaben der Polizei sagte die Frau, dass sie das Auto auf dem Parkplatz an der Xantener Südsee abgestellt und sich mit ihrem Beifahrer unterhalten habe. Plötzlich habe sich der Wagen nach vorn bewegt und sei über die leicht abschüssige Grünfläche am Parkplatz in die Südsee gerollt. Am Vormittag holte die Feuerwehr den Wagen wieder aus dem Wasser. Dabei wurden die Xantener von Einsatzkräften aus Wesel und Duisburg unterstützt: Taucher legten eine Kette um die Hinterachse des Autos, daran wurde ein Stahlseil befestigt, das wiederum von einer Seilwinde an einem Fahrwehrfahrzeug eingezogen wurde.