Aus der Stadtgeschichte So alt ist der Karneval in Rheinberg

Die Corona-Pandemie hat uns vorübergehend aus der Bahn geworfen, gleichwohl war in der Zeit der karnevalistische Gedanke in Rheinberg immer noch lebendig, Man kann von einem karnevalistischen Erbe sprechen, es liegt in den Genen der Rheinberger. Die Pest kann man ebenfalls als eine Pandemie bezeichnen. In den 1630 Jahren tobte sie auch in Rheinberg. In einem alten Ratsprotokoll wird darüber berichtet. Bürgermeister und Rat standen unter Druck, wie denn die Bevölkerung zu schützen sei, ein Verbot der Fastnachtsfeierlichkeiten fand nicht statt. Fastnacht wurde flott gefeiert, hier waren es die damals wichtigen Mühlenknechte, die feierten, aber auch der Direktor der Lateinschule, der mit seinen Chorsängern eine karnevalistische Komödie aufführte. Mummenschanz überall.