Partys nach dem Rathaussturm Wo Sie an Altweiber in Xanten Karneval feiern können

Am Altweiber-Donnerstag, 16. Februar, werden die Möhnen gegen 16.11 Uhr das Xantener Rathaus stürmen und für die jecken Tage die Macht übernehmen. Danach gibt es für die Närrinnen und Narren zwei Möglichkeiten, um weiter zu feiern: Zum einen können sie ins Karthaus X² gehen. Von 16 bis 18 Uhr ist es zunächst für geladene Gäste, danach aber für alle Jecken geöffnet. Zum anderen bgeinnt um 17 Uhr der XBK-Möhneball im Historischen Schützenhaus auf dem Fürstenberg. An der Abendkasse gibt es noch Karten. Alle Möhnen, die mit der Obermöhne um 14 Uhr zum Hotel-Restaurant Neumaier kommen und später zum Rathaus ziehen, bekommen dafür freien Eintritt. Eine Bimmelbahn wird die Frauen (und auch männliche Jecken) vom Rathaus später zum Schützenhaus fahren. In den nächsten Tagen finden weitere Karnevalsfeiern im Historischen Schützenhaus statt: am Freitag ab 20 Uhr die XBK-Glitter-Glamour-Party, am Samstag ab 19.11 Uhr die große XBK-Karnevalssause und am Sonntag nach dem Blutwurstsonntagszug ab 17 Uhr die XBK-After-Zug-Party. Einlass an allen Tagen ab 18 Jahren. 50 Prozent der Eintrittserlöse gehen an das Xantener Blutwurstkomitee (XBK) zur Finanzierung des Xantener Karnevalsumzugs. „Die Abendkasse ist an allen Tagen geöffnet“, heißt es auf der Internetseite des Historischen Schützenhauses. „Ein entsprechendes Kontingent ist für alle Tage vorhanden.“ Online gibt es Karten unter www.hotel-neumaier.de. Eine Karte kostet inklusive Gebühren 11,03 Euro. Das Ticket für alle vier Abende gibt es für 30 Euro.