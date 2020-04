Xantener Gewerbetreibende : IGX verzichtet in der Krise auf Einzug der Mitgliedsbeiträge

Screenshot der neuen IGX-Homepage. Foto: IGX

Xanten Die Corona-Krise belastet die Gewerbetreibenden. Um sie zu entlasten, verzichtet ihre Interessenvertretung auf die Mitgliedsbeiträge. Außerdem appelliert sie an die Bürger, die Händler zu unterstützen.

Der Vorstand der Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) hat in einem Brief an die Mitglieder angekündigt, die bislang noch nicht umgesetzte Idee einer gemeinsamen Online-Plattform nach der Corona-Krise erneut zu diskutieren. In der Vergangenheit habe man sich „aus damals verständlichen Gründen“ gegen eine Zusammenarbeit mit Plattform-Anbietern entscheiden. Aber in der Corona-Krise würde sie der IGX „gut zu Gesicht stehen“, heißt es im Schreiben, das der Redaktion vorliegt.

Jetzt hätten Mitglieder die Vorteile des Online-Handels für sich neu entdeckt und „in unterschiedlichen Formen“ genutzt, so der Vorstand. Er spricht sich dafür aus, sich „auch ohne eine gemeinsame Plattform Angebote und Kräfte zu bündeln“ und so zu zeigen, dass auf die IGX „gerade in diesen Zeiten Verlass“ sei.

Der IGX-Vorstand kündigte „als Soforthilfe“ für das Geschäftsjahr 2010/21 an, auf den Einzug der Beiträge zu verzichten und das Jahr damit komplett beitragsfrei zu machen. Das helfe im Einzelfall, sei aber für den Gewerbeverein „eine große Aufgabe“, weil schon die Einnahmen aus dem Ostermarkt, der nicht stattfinden konnte, fehlen würden. Mit Einnahmen sei bis Jahresende nicht zu rechnen. Trotzdem herrsche Zuversicht, das Jahr „mit Kostendisziplin und verantwortungsvollem Umgang mit den Rücklagen“ zu meistern. Der Vorstand rief die Mitglieder dazu auf, das Gratis-Jahr zu nutzen, um neue Mitglieder zu gewinnen.