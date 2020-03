Unterstützung von Alten und Kranken : Nachbarschaftshilfe in Corona-Zeiten

Xanten/Alpen/Sonsbeck Menschen, Händler und Städte bieten an, Besorgungen zu übernehmen, falls jemand daheim bleiben muss.

Angesichts der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bieten viele Menschen an, dass sie für Kranke, Ältere und Alleinstehende einkaufen gehen und Besorgungen erledigen, wenn diese das Haus nicht mehr verlassen können, weil sie in Quarantäne sind oder das Risiko einer Ansteckung mit dem Virus vermeiden wollen. Diese private Unterstützung wird vor allem über die sozialen Netzwerke wie Facebook organisiert. Allerdings sind darüber nicht alle Menschen zu erreichen. Deshalb rief eine Frau aus Xanten bereits dazu auf, einfach in der Nachbarschaft zu klingeln und zu fragen, ob jemand Hilfe brauche.

Xanten Die Hotline der Stadt zum Thema Coronavirus ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr zu erreichen. Die Nummer lautet: 02801 772761. Zusätzlich können Fragen per E-Mail unter buergerservice@xanten.de an die Stadtverwaltung gerichtet werden. Hinweis der Stadt: „Wir bitten um Verständnis, dass wir sicher nicht alle, vor allem medizinische Fragen beantworten können, hier müssen wir dann an das Kreisgesundheitsamt oder andere Fachstellen verweisen.“

Auch in der Facebookgruppe „Wir sind Xantener“ erklärten viele Menschen ihre Bereitschaft zu helfen. „Nachbarschaftshilfe ist doch selbstverständlich“, schrieb eine Frau. „Da wir eh jeden Tag einkaufen gehen, können wir bei Bedarf gerne jemandem mit einem persönlichen Bringdienst zur Seite stehen.“ Andere schrieben, dass sie in Vynen, Wardt, Birten und anderen Ortsteilen wohnen und Menschen in der Umgebung Lebensmittel vom Supermarkt bringen könnten.

Händler bieten auch selbst ihre Hilfe an: Die Kriemhild-Mühle schrieb, dass sie für eventuell gefährdete Kunden einen Lieferdienst aufbauen könne. Die Ware könne zum Beispiel in den Flur gestellt werden, um einen Kontakt und damit ein Ansteckungsrisiko zu vermeiden. Der Rewe in Xanten bietet schon seit längerem einen Lieferdienst an. „Der wird gut angenommen“, sagte Inhaber Jeffrey Karlen. Durch die Corona-Pandemie rechne er in den nächsten Tagen mit doppelt so vielen Anfragen. Am Freitag habe er zum Beispiel ein älteres Ehepaar beliefert, das vorsichtshalber zu Hause geblieben sei, um kein Risiko für eine Ansteckung einzugehen. Die Waren habe er in die Garage gestellt. Die Edeka-Märkte in Xanten und Lüttingen überlegen gerade mit den Johannitern, wie sie eine Belieferung umsetzen können.