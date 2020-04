Neuer Onlineshop für Souvenier-Artikel : Von einem, der Xanten liebt

Nick Heuser, der mit seinem Lebenspartner Mike Schürmann vor knapp einem Jahr in die Römerstadt gezogen ist, vertreibt über einen Onlineshop Souvenir-Artikel, Shirts und mehr mit dem Slogan Xantenliebe. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Nick Heuser wohnt noch nicht lange in der Römerstadt, ist aber bereits Lokalpatriot. Der 27-Jährige verkauft über einen Onlineshop Shirts, Tassen oder Küchenschürzen mit einer Liebesbotschaft an Xanten.

Wenn der 27-jährige Buchhalter über seine neue Heimatstadt spricht, dann gerät er ins Schwärmen. Er sagt Sätze wie: „Das Miteinander ist ganz anders als in einer Großstadt.“ Oder: „Die Ruhe hier finde ich besonders toll.“ Nick Heuser, ein gebürtiger Gladbecker, lebt erst seit etwas mehr als einem Jahr in Xanten, ist aber bereits Lokalpatriot. Er betreibt seit kurzem sogar eine Online-Plattform, auf der es Produkte mit dem Slogan „Xantenliebe“ zu kaufen gibt. Die Marke hat sich Heuser schützen lassen.

Von seiner Wohnung aus schaut der 27-Jährige auf das Gradierwerk im Kurpark. Heuser teilt seine Liebe zu Xanten mit seinem Lebenspartner Mike Schürmann, einem 33-jährigen Systemadministrator, der ursprünglich aus Wuppertal kommt. Mit ihm ist er vom Kreis Mettmann aus in die Römerstadt gezogen. Heusers Familie wohnt schon länger in Xanten. „Durch meine Besuche habe ich die vielen Vorzüge der Stadt kennengelernt. Ich habe immer mehr meiner Freizeit in Xanten verbracht.“ Er hebt den besonderen Charme hervor.