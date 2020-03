Tourismus in Xanten : Stadt zweifelt an Zahlen zum Tourismus

Xanten Die Statistiker haben 2019 weniger Gäste und Übernachtungen in Xanten gezählt. Dennoch sieht die Stadt keinen Grund zur Sorge.

Wie war die Entwicklung im Kreis und in NRW? Nach Wesel und Moers ist Xanten die Stadt mit den meisten Touristen im Kreis, und insgesamt gab es einen Zuwachs. Aber in einigen Städten zählten die Landesstatistiker ebenfalls einen Rückgang, zum Beispiel in Rheinberg (9853 Gäste-Ankünfte, minus 16,1 Prozent). In Wesel waren es 2019 weniger als 2018 (107.059 Ankünfte, minus 1,7 Prozent). Im gesamten Kreis wurden dagegen 439.482 Gäste-Ankünfte registriert (plus 1,4 Prozent). Zuwächse hatten zum Beispiel Alpen (7402 Gäste-Ankünfte, plus 33,4 Prozent), Moers (73.217 Gäste-Ankünfte, plus sieben Prozent), Neukirchen-Vluyn (20.057 Gäste-Ankünfte, plus 15,8 Prozent) und Sonsbeck (17.642 Gäste-Ankünfte, plus 35,9 Prozent). In ganz NRW wurden 24.309.650 Gäste-Ankünfte gezählt (plus 2,6 Prozent).