Kostenpflichtiger Inhalt: Standesamtliche Eheschließung in Xanten : Männer wollen in historischem Saal heiraten – Verein weist sie zunächst ab

Der Rokoko-Saal im Haus Thomas in Xanten: Hier werden regelmäßig Paare getraut. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Ein homosexuelles Paar will standesamtlich in einem historischen Gebäude in Xanten heiraten, so wie es heterosexuelle Paare auch machen. Aber als klar wird, dass es um zwei Männer geht, gibt es mit dem Vermieter, dem Dombauverein, Probleme.