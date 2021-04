Langenfelder Expertin über Abzocke : Verbraucherzentrale warnt vor Fake-Shops

Langenfeld Achtung! Täuschend echt! Die Tricks unseriöser Online-Anbieter – und woran man Betrug-Seiten erkennt. Vorsicht bei Vorkasse! Sicher sind Zahlungen auf Rechnung oder per Lastschrift.

Handtaschen, Designer-Klamotten, High-Tech-Trendprodukte und Marken-Uhren: Im Internet werben Shops mit verlockenden Waren. Werden begehrenswerte Produkte zum Schnäppchenpreis und gegen Vorkasse angeboten, sollten Kundenaugen vor einer Bestellung besonders wachsam sein. Denn Fälscher – so warnt die auch für Monheim zuständige Verbraucherzentrale Langenfeld – bieten auf kopierten oder nachgemachten Shop-Seiten im Internet attraktive Waren an, die niemals oder nur als schlechte Kopie den Weg zum Käufer finden. Ihren Fake mit einem Online-Shop lassen sich die Schwindler von Kunden teuer bezahlen. „Wer in die ausgelegte Falle tappt und den verlangten Betrag für das begehrte Produkt vorab überweist, hat kaum eine Chance, sein gezahltes Geld jemals wiederzusehen“, sagt Verbraucherberaterin Andreas Nawe. Und: „Wird die Echtheit eines Shop-Angebots nur vorgegaukelt, um zu kassieren, handelt es sich um Betrug. Eine solche Täuschung sollte angezeigt werden.“ Folgende Tipps helfen, Fake-Shops vor einer Bestellung zu erkennen: