Plötzlicher Tod : Fußballverband Niederrhein trauert um Andreas Thiemann

Niederrhein Der Vorsitzende des Verbands-Schiedsrichterausschusses ist im Alter von 50 Jahren verstorben. Er war auch Mitglied des FVN-Präsidiums sowie Mitglied des Präsidiums des Westdeutschen Fußballverbandes. Sein Heimatverein war der SV Scherpenberg.

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) trauert um Andreas Thiemann. Der Vorsitzende des Verbands-Schiedsrichterausschusses ist im Alter von 50 Jahren verstorben. Thiemann war auch Mitglied des FVN-Präsidiums sowie Mitglied des Präsidiums des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV). Für den WDFV und den Deutschen Fußball-Bund (DFB) war er in hohen Schiedsrichter-Gremien tätig. In zwei Monaten wäre er 51 Jahre alt geworden.

Peter Frymuth, Präsident des FVN sagt: „Als ich die Nachricht von Andreas‘ Tod bekam, wollte ich es nicht glauben. Ich bin erschrocken, fassungslos und einfach nur tieftraurig – so wie alle seine vielen langjährigen Freunde und Wegbegleiter im Fußballkreis Moers und im gesamten Verband. Für unsere Schiedsrichterfamilie war er seit zwei Jahrzehnten wichtiger Ansprechpartner und Ratgeber. Die unfassbare Nachricht lässt bei uns jetzt alles andere in den Hintergrund rücken. Wir alle werden Andreas sehr vermissen.“

Im Alter von 17 Jahren hatte Thiemann zur Pfeife gegriffen. 1985 legte er die Schiedsrichterprüfung ab und leitete anschließend zahlreiche Begegnungen bis hoch zur Verbandsliga. Daneben war er seit 1995 im Schiedsrichter-Ausschuss des Fußballkreises Moers als Lehrwart tätig, dort übernahm er 2001 den Vorsitz und behielt ihn sechs Jahre lang. Aufgrund seines guten Führungsstils erkannte auch der Fußballverband Niederrhein die Fähigkeiten des an einem Dinslakener Gymnasiums als Lehrer tätigen Studiendirektors. So kam er 2007 in den Verbandsschiedsrichterausschuss, dessen Vorsitzender er 2013 wurde.