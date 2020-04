Interview Maria Geenen-Groß : „Wir gehen gemeinsam durch diese Zeit“

Maria Geenen-Groß im Geschäft. Ihr Appell: Nur gemeinsam lasse sich die Krise überwinden, der Einzelhandel brauche die Unterstützung der Kunden. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Die Geschäftsinhaberin erklärt, warum sie um Unterstützung für den lokalen Handel in Xanten wirbt.

Maria Geenen-Groß hat am Donnerstag ein Video veröffentlicht, in dem sie für ihr eigenes Geschäft wirbt, aber auch für den Einzelhandel insgesamt in Xanten. Denn gerade jetzt sei zu erleben, wie wichtig eine lebendige Innenstadt für einen Ort sei, sagt die Inhaberin des Geschäfts „Geenen Wohnen Kochen Leben“.

Frau Geenen, Sie haben auf Ihrer Facebookseite ein Video veröffentlicht, in dem Sie für ihr Geschäft und für den Einzelhandel insgesamt werben. Was wollen Sie erreichen?

Maria Geenen-Groß Wenn man jetzt durch die Innenstadt geht, kann man erleben, wie leblos eine Stadt ist, wenn ihr ein lebendiger Einzelhandel fehlt. Das könnte eine Erfahrung sein, die die Menschen neu motiviert, das wahrzunehmen, was es in Xanten eigentlich gibt: einen guten Branchenmix. Mit dem Video wollen wir die Menschen dazu ermutigen, den Einzelhandel auch in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Das soll eine Botschaft des Videos sein.

Was befürchten Sie sonst?

Geenen-Groß Ich glaube, dass unser Geschäft diese Krise überstehen wird. Aber es wird uns nichts bringen, wenn der Branchenmix in Xanten nicht mehr so sein wird wie bisher, wenn es also weniger Geschäfte, weniger Restaurants und weniger Hotels geben wird. Eine Innenstadt braucht einen gesunden Branchenmix, um lebendig zu sein. Die Menschen müssen Lust darauf haben, sich in der City aufzuhalten. Dazu kann jeder seinen Beitrag leisten, indem er die lokalen Händler und Gastronomen in dieser Krise unterstützt. Und alle Betriebe haben eine Form gefunden, weiter erreichbar zu sein.

Welche Folgen hat die Corona-Krise für Ihr Geschäft und wie reagieren Sie?

Geenen-Groß Das Geschäft ist geschlossen, dadurch haben wir darüber keine Umsätze mehr. Mitarbeiter, die Überstunden hatten, feiern diese ab. Wir sind zu zweit im Geschäft, um mit den Kunden weiter in Kontakt zu bleiben, durch Telefon, E-Mail, Facebook. Wir haben auf Facebook auch einen Shop, wo die Kunden die Waren sehen können. Wir liefern die Waren auch bis vor die Haustür, mit Rechnung. Wir haben auch dem Schaufenster-Bummel eine Renaissance gegeben und den Kunden gesagt: Mensch, Leute, wenn Euch die Decke auf den Kopf fällt, dann könnt Ihr auch am Schaufenster vorbeibummeln, wir haben zu den Artikeln die Artikelnummern geschrieben, und wenn den Leuten etwas gefällt, müssen sie nur die Nummer durchgeben. Und für die Zeit nach der Corona-Krise hoffen wir, dass unsere Kunden uns treu bleiben und uns wieder besuchen werden.

Können Sie Ihre Mitarbeiter halten?

Geenen-Groß Ja, wir halten sie, weil wir sagen: Unsere Mitarbeiter haben uns in vielen Zeiten gut geholfen und wir wollen weiter mit ihnen zusammenarbeiten. Das habe ich meinen Mitarbeitern auch gesagt: Dass wir gemeinsam durch diese Zeit gehen.