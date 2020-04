Zur Einhaltung der Kontaktsperre : Xanten sperrt Rheinfähre und Gästeparkplätze

Xanten Xanten reagiert auf einen offenbar unruhigen Karsamstag und sperrt die Rheinfähre sowie mehrere Gästeparkplätze. Die Stadt hatte schon vor Tagen gebeten, auf einen Besuch über Ostern zu verzichten.

Die Stadt Xanten hat für Ostersonntag und Ostermontag die Rheinfähre sowie mehrere Gästeparkplätze gesperrt. Offenbar waren am Karsamstag zu viele Besucher vor Ort und die Corona-Regeln wurden häufig nicht mehr eingehalten. Das gab der Luftkurort am Samstag auf Facebook bekannt.

Nachdem das Osterwochenende an Karfreitag noch ruhig begonnen hatte, sei es am Samstag „nicht mehr ganz so ruhig verlaufen“, schrieb die Stadt in ihrem Post. Zu welchen Verstößen es genau gekommen war, wurde nicht bekannt.