Drive-In-Gottesdienst : Hunderte feiern zusammen Ostermesse – in ihren Autos

Achterhoek/Sonsbeck In Kirchen sind Gottesdienste im Moment nicht möglich – wegen der Corona-Pandemie. Aber ein Verein aus Achterhoek und zwei Pfarrer aus Sonsbeck und Winnekendonk fanden trotzdem einen Weg, wie Hunderte zusammen eine Ostermesse feiern konnten, ohne sich zu nahe zu kommen: mit einem Drive-In-Gottesdienst.

Von Jana Rogmann

Noch vor knapp einem Monat hätte sich wohl kaum jemand vorstellen können, dass sich am Ostermontag 266 Fahrzeuge auf den Weg nach Achterhoek machen, um dort eine Messe im Auto zu feiern. So auch Joachim Weber, der aus Rheinberg anreiste: „Ein wunderschöner Gottesdienst.“ Das Angebot wurde sehr gut angenommen und so standen mehrere Reihen Autos vor der von „Radio Niederrhein“ errichteten Bühne.

„Es waren nur drei Parkplätze frei. Mit zwei Menschen pro Auto gerechnet, nahmen über 500 Menschen an der Messe teil. Wir sind sehr froh darüber, dass es so genau gepasst hat. Bei einer Überfüllung hätte die Polizei Autos abweisen müssen“, berichtete Frank Bublitz. Er ist Pastor der evangelischen Gemeinde in Sonsbeck und hielt die Messe gemeinsam mit Manfred Babel, Pastor der katholischen Gemeinde in Winnekendonk. Begonnen wurde die Messe durch das Glockengeläut des Münsteraner Doms aus den Lautsprechern. Babel hieß die Versammelten willkommen: „Ich grüße sie Brüder und Schwestern. Es ist schön, dass wir hier Gottesdienst feiern können über die Grenzen der Städte und Gemeinden hinaus, über die Grenzen der Konfessionen hinaus. Diese existieren an Ostern nicht“.

Der ökumenische Gottesdienst war auf die Idee des Achterhoeker Vereins Natur und Kultur hin entstanden und wurde durch die Mithilfe vieler Menschen möglich. So waren viele Helfer des Vereins NuK, des Schützenvereins, der Ffreiwilligen Feuerwehr, Mitglieder der Polizei und des DRK sowie ein Notarzt dabei. Die Helfer wiesen die Wagen mit Warnweste und Atemschutzmaske ein auf ihre Plätze und klemmten Liedzettel unter die Windschutzscheibe. Statt von einer Orgel wurde der Gottesdienst von einem Keyboard und Gabriele Schepers-Wittig begleitet, die alle dazu ermutigte mitzusingen.

„Wir freuen uns, dass wir hier nicht nur virtuell, sondern doch ganz real miteinander Gottesdienst feiern können“, betont Babel. Bublitz stimmt zu: „Uns fehlt da ganz viel, wenn wir nicht Gottesdienst feiern können. Hier saßen auch alle verschlossen in ihren Autos, aber sie hatten die Fenster runter, haben mitgesprochen, mitgesungen und gehupt“.

In seiner Predigt schaute Babel voller Hoffnung in die Zukunft und auf die positiven Veränderungen, welche wir mitnehmen könnten aus der Situation: „Was wäre aber, wenn wir umdenken würden? Wie sieht die Welt nach dem Virus aus? Vielleicht etwas bescheidener, freundlicher, ökumenischer?“. Die Osterbotschaft stand damit ganz unter dem Motto: „Gottes Ziel mit uns ist das Leben. Und die Zukunft wird nicht dem Corona-Virus gehören“, eine Aussage von Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche Westfalen.