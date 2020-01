Hauptpreis : Birtenerin gewinnt Auto bei IGX-Weihnachtsverlosung

Xanten Als sie von ihrem Gewinn erfuhr, brauchte sie erst einmal etwas Zeit, um es zu realisieren. Am Samstag hat Gabriele Zimmermann von Xantens Händlern nun die Schlüssel für ihr neues Auto bekommen.

Zunächst wusste Gabriele Zimmermann von ihrem Glück gar nichts. Bei der Verlosung Anfang Januar auf dem Marktplatz in Xanten war sie nicht gewesen. Erst als einer der beiden Schwiegersöhne ihr einen Tag später eine Nachricht aufs Handy schickte und „Herzlichen Glückwünsch“ schrieb, und sie ihn daraufhin fragte, wozu er ihr denn gratuliere, erfuhr sie von ihrem neuen Auto. Es war der Hauptpreis bei der Weihnachtsverlosung der Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) gewesen. Dieses Mal wurde er vom Autohaus Daniel Reis gestiftet: ein Hyundai i10.

Solange es dieses Gewinnspiel schon gibt, also 27 Jahre, nehme sie daran teil, berichtete Zimmermann. „Es ist das erste Mal, dass ich etwas gewinne.“ Sie habe drei Tage gebraucht, um es zu realisieren. Am Samstag erhielt sie von Daniel Reis den Schlüssel zu ihrem neuen Auto. Sie wolle mit ihren Kindern und dem Enkelkind nun darüber sprechen, wie sie den neuen Wagen am sinnvollsten einsetzten, erklärte die Birtenerin. Vielleicht werde es ein Familienauto, das sich jeder ausleihen könne, wenn er ein Fahrzeug brauche.