Als Physiotherapeut und Osteopath bei einem Bundesliga-Club : Dennis Schmitz lebt auf Schalke seinen Traum

Dennis Schmitz im Einsatz während eines Bundesliga-Spiels des FC Schalke 04. Hier kümmert sich der Budberger um Suat Serdar. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Budberg/Schalke Der 39-jährige Rheinberger gehört beim Bundesliga-Club dem Team der Physiotherapeuten an. Selber Fußball spielt er in Budberg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nick Deutz

Im Leben von Dennis Schmitz treffen zwei Fußball-Welten aufeinander. Der 39-Jährige spielt als Ausgleich bei den Alten Herren des SV Budberg, im Beruf kümmert er sich als Physiotherapeut und Osteopath sorgfältig um die Gesundheit der Profis des FC Schalke 04. Mit Thomas Kühn und Tim Roussis pendeln zwei weitere „Schalker“ regelmäßig zwischen dem Rheinberger Sportplatz und der Veltins-Arena. Trotz einiger Verzichte, die mit seinem Job einhergehen, lebt Schmitz seinen Traum.

Auch wenn der Fußball momentan in der Bundesliga ruht, macht sich Dennis Schmitz weiterhin nahezu täglich auf dem Weg von seinem Haus in Budberg zum Trainingsgelände in Gelsenkirchen. „Wir kümmern uns aktuell vor allem um Spieler, die aus Verletzungen kommen und sich in der Reha befinden.“ Des Weiteren wurde bei den „Knappen“ bereits wieder in Zweiergruppen trainiert, so dass die medizinische Abteilung auch ohne Spielbetrieb weiter benötigt wird.

Mittlerweile ist die Gruppengröße erhöht worden. Nun hat Schmitz wieder deutlich mehr Stars auf der Behandlungsliege. Sein Arbeitsalltag beginnt meist schon drei Stunden vor der ersten Einheit. „Das Funktionsteam trifft sich zunächst zum Frühstück. Im Anschluss wird der Status eines jeden Spielers besprochen. Danach beginnen wir mit den ersten vorbereitenden Maßnahmen. Dabei geht es besonders um die Vorsorge vor Verletzungen. Aber auch die Routinen der Spieler müssen beachtet werden. Vor allem die älteren Profis kommen daher gerne zu uns, um sich tapen zu lassen oder die Muskulatur zu lockern.“

Die jungen Talente seien meist eher noch etwas zaghaft. „Das hat auch einen Grund“, witzelt Schmitz, „die gestandenen Spieler fragen meist direkt, was man denn mit seinen 18 Jahren auf der Physiobank möchte“. An dem lockeren Umgang werde für ihn aber auch deutlich, dass es in einer Profikabine nicht viel anders abläuft als im Amateurbereich. „Es gibt dort genauso die Spaßvögel, die Führungsspieler oder die Ruhigen.“ Schmitz muss es wissen. Schließlich kennt er die schönste Nebensache der Welt aus beiden Perspektiven.

Seine gesamte Jugend verbrachte er beim SV Budberg. Später kickte er dann bis hoch in die damalige Verbandsliga. Zunächst bei Viktoria Goch, dann beim SV Sonsbeck und nun seit fast zehn Jahren wieder beim SVB. Dort ist er also auch weiterhin Mitglied und noch regelmäßig auf der Anlage anzutreffen. Beim Alt-Herren-Training kann er sich dem Leistungsdruck entziehen. „Das ist ein angenehmer Ort, um sich richtig auszupowern. Die familiäre Atmosphäre ist einfach klasse.“ Das sehen wohl auch seine Arbeitskollegen Tim Roussis und Thomas Kühn so. Beide sind ebenfalls in der Physioabteilung des Bundesligisten angestellt und kicken in ihrer Freizeit mit Schmitz zusammen in Budberg.

Zu Kühn hat Schmitz eine besondere Beziehung. Nicht nur, weil er als Leiter der Physiotherapie ein wichtiger Ansprechpartner ist, sondern vielmehr, weil beide schon lange befreundet sind. Über ihn kam auch der Kontakt zu den Königsblauen zustande. „Wir haben zusammen in Nijmwegen vier Jahre Physiotherapie und später noch fünf Jahre Osteopathie in Darmstadt studiert. Thomas ging dann 2005 zu Eintracht Frankfurt. Da gab es bereits mal die erste Anfrage. Doch meine Lebensumstände ließen es nicht zu, nach Frankfurt zuziehen“.

Im Jahr 2014 wechselte Kühn nach Schalke. Zwei Jahre später folgte dann eine erneute Anfrage.“ Diesmal zögerte Schmitz keine Sekunde und sagte seinem Kollege zu. „Ich war zu diesen Zeitpunkt in einer Privatpraxis in Rheinberg tätig und wollte mich sowieso verändern, da brauchte ich nicht lange zu überlegen.“ Wie jeder Fußballer habe auch er schon immer davon geträumt, bei einem Proficlub tätig zu sein. Zwar bereut er seine Entscheidung für die Beschäftigung bei einem Bundesligisten nicht, dennoch müsste er für seinen Traumberuf auch ein paar Opfer bringen.

„Der Lebensrhythmus ist ganz anders. Während deine Freunde am Samstagabend einen Geburtstag feiern oder auf Veranstaltungen gehen, ist man selbst gerade erst auf dem Rückweg von einem Ligaspiel.“

Die schönen Momente überwiegen jedoch. So wie bei seinem Debüt als Physio. Schmitz erinnert sich gerne zurück: „Mein allererster Einsatz war direkt in München. Als ich das Stadion betreten haben, war ich erstmal positiv geschockt und habe erst dann richtig realisiert, wo ich hier gerade bin. Aber auch der 4:2-Derbysieg in der letzten Saison war beeindruckend. Und natürlich die Feier der Vizemeisterschaft vor zwei Jahren.“ Diese Erlebnisse will er nicht missen. Das gilt aber auch für die Budberger Zeit und speziell für seinen „fußballerischen Ziehvater“ Wilhelm Barnowski.