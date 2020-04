Freilichtmuseum in Xanten : APX arbeitet an zwei Großprojekten

Xanten Die Besucher müssen zwar draußen bleiben, es gibt aber keinen Stillstand. Es wird weiter geforscht, gebaut, gegraben und geplant. 2021 und 2022 gehört Xanten zu den Standorten der Archäologie-Landesausstellung.

Bald wird er fertig sein, der Nachbau des römischen Patrouillenboots. Es ist das fünfte Kriegsschiff, an dem die Fachleute in der Werft des Römermuseums im Archäologischen Park Xanten (APX) arbeiten. Für Anfang Juli ist die Jungfernfahrt geplant. Ein Ereignis, an dem sogar Landesministerin Ina Scharrenbach teilnehmen möchte, wie Dr. Martin Müller sagt. Der APX-Direktor hält im neuen Verwaltungsgebäude die Stellung. Und ihm liegt etwas auf dem Herzen, eine Botschaft, wie er erläutert: „Auch wenn der APX und das Museum wegen des Coronavirus geschlossen sind. Der Betrieb läuft bei uns so gut wie unverändert weiter. Der Großteil der Arbeit ist nicht auf den Tagesbesucher, sondern perspektivisch ausgerichtet.“