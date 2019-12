Kürzere Öffnungszeiten : FBI befürchtet weitere Einschnitte für Polizeiwache in Xanten

Xanten Die vom Kreis Wesel beschlossenen kürzeren Öffnungszeiten der Xantener Polizeiwache stoßen auf scharfe Kritik der Parteien und Wählervereinigungen.

Darin sieht die Freie Bürger Initiative (FBI) nur einen ersten Schritt und rechntet mit weiteren Einsparungen auf Kosten der Bürger. „Deshalb“, sagt Fraktionsvorsitzender Peter Hilbig, „erwarten wir eine verbindliche Zusage der Kreisverwaltung, dass sowohl die Polizeistreife als auch die Wache vor Ort erhalten bleiben.“ Die besondere Situation Xantens werde nicht berücksichtigt, betont er. Die Stadt sei ein Touristenmagnet. Hilbig: „Auch nach 16 Uhr und gerade an den Wochenenden gibt es viele Besucher in Xanten. Wenn die Wache nicht mehr besetzt sei, kann dies zu Problemen führen. Auf Streifendienste in anderen Orten zu verweisen, wie es die Kreisverwaltung getan habe, geht am Kern des Problems vorbei.“