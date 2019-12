Kunsthandwerk im Rathaus : Weihnachtsmarkt bekommt Verstärkung

Xanten Am kommenden Wochenende finden in Xanten gleich zwei Märkte statt: Draußen der Weihnachtsmarkt, drinnen der weihnachtliche Kunstmarkt im Rathaus.

Auch in diesem Jahr findet am zweiten Adventswochenende der Weihnachtskunstmarkt im Rathaus statt. Am Samstag, 7. Dezember, und Sonntag, 8. Dezember, können Besucher von 11 bis 20 Uhr im Ratssaal und im Flur davor an vielen Ständen stöbern. Angeboten werden Kunstwerke wie Holzschnitzereien, Gemälde, Schmuck, verzierte Gebrauchsgegenstände und antiquarische Bücher. Für die kleine Stärkung zwischendurch gibt es Waffeln und Kaffee. Der Kunstmarkt findet, ergänzend zum Weihnachtsmarkt, bereits zum 14. Mal statt.