Reaktion auf zwei Unfälle : Polizei für Sperrung des Bahnübergangs in Birten

Polizei für Sperrung des Bahnübergangs in Birten

Der unbeschrankte Bahnübergang an der Römerstraße in Birten (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Nach zwei Unfällen innerhalb weniger Wochen prüfen die Behörden eine kurzfristige Lösung für die Kreuzung in Xanten-Birten. Anwohner befürchten, dass sie den Weg nach Alpen-Veen künftig nicht mehr nutzen können.

Der Rat der Stadt Xanten wird am Dienstag darüber beraten, wie der unbeschrankte Bahnübergang an der Römerstraße in Birten gesichert werden soll. Mehrere Möglichkeiten sind dafür im Gespräch: Markierungen, Schilder und eine Schranke. Die Kreispolizeibehörde Wesel spricht sich „bis zur Umsetzung geeigneter Sicherungsmaßnahmen“ für eine Sperrung des Bahnübergangs für Fahrzeuge aus.