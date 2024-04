Neues von der Genossenschaft Inselbrot-Wardt Beim Inselbrotladen in Wardt wurde Richtfest gefeiert

Es werde immer gefordert, die Kirche im Dorf zu lassen. Aber auch eine Bäckerei sollte im Dorf bleiben, sagte Simone Drensler, evangelische Pfarrerin in Xanten, anlässlich des Richtfestes des neuen Inselbrot-Ladens. Und in diesem Sinn sei dieser Laden wirklich Betlehem - eine Stätte des Brotes. Im Zeichen der Ökumene hatte Propst Stefan Notz dem Rohbau des Ladens, von dem er hoffe, dass er auf Stein gebaut sei und dementsprechend lange halte, auch seinen Segen gegeben. Mehr als 80 Frauen und Männer waren zum Meerend in Wardt gekommen, um zu feiern, dass der „Rohbau“ des neuen Inselbrot-Ladens steht. Die Vorkämpfer dieser Idee, an der Spitze Wolf Nacken, Oscar Haan, Hans-Jörg Giesen sowie Johann Mooij und Bürgermeister Thomas Görtz hatten sich mit viel Leidenschaft seit fast zehn Jahren dafür eingesetzt, den Laden ans Laufen zu bringen.