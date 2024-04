Stadt Xanten widerspricht Wählergemeinschaft Nachfolge von Fox-Ratsmitglied ist doch noch offen

Rafael Zur war 2020 für Fox zur Stadtratswahl angetreten und hatte danach auf der Reserveliste gestanden. Die Voraussetzungen der Wählbarkeit – mindestens 18 Jahre alt, Erstwohnsitz in Xanten – erfüllte er. Aber in den folgenden Jahren habe er seinen Hauptwohnsitz zwischenzeitlich außerhalb Xantens gehabt, erklärte die Stadt in einer Pressemitteilung. Damit habe Rafael Zur seine Wählbarkeit verloren. Die wahlrechtlichen Vorschriften würden auch nicht dadurch geheilt, dass er seinen Hauptwohnsitz seit 2023 wieder in Xanten habe.