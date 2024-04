Neue Polizeiwache in Jüchen Diskussion um 24-Stunden-Wache

Dass, pauschal gesehen, jeder Jüchener lieber eine dauerhaft besetzte Wache hätte, sieht auch CDU-Fraktionschef Stefan Heckhausen so. Dennoch erkennt er, wie auch die beiden anderen Vorsitzenden an, dass der Kreis und das Land die Kriminalitätsbilanz besser kenne als er selbst. „Wenn die also sagen, dass keine 24-Stunden-Besetzung notwendig ist, dann ist sie es auch nicht.“ Außerdem sei es laut Heckhausen nicht so, als wäre Jüchen unbeschützt. „Für mein Dafürhalten habe ich lieber nur so eine, als gar keine Polizeiwache“, erklärt Fraktionsvorsitzende.