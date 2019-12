Lebensmittel : Stiftsgymnasiasten sammeln wieder für die Tafel Xanten

Xanten Zum vierten Mal haben in diesen Tagen Schüler, Eltern und Lehrer des Stiftsgymnasiums Lebensmittel für die Xantener Tafel gespendet.

Im vergangenen Jahr waren an drei Tagen mehr als 1000 Artikel zusammengekommen. Die Palette der mitgebrachten Waren reicht von Nudeln und Reis über Dosen bis zu Süßigkeiten und Kaffee. Ein kleiner Teil der Lebensmittel wird die Tafel vor Weihnachten an Menschen mit niedrigem Einkommen abgeben. „Das meiste halten wir für Januar und Februar zurück. Dann ist das Spendenaufkommen von den Geschäften nach unserer Erfahrung eher weniger“, sagt dazu Gudrun Rieberer von der Tafel. Neben dieser Sammelaktion hatte das Stiftsgymnasium in der Vergangenheit auch mit den Einnahmen aus einem Konzert im Dom die Tafel unterstützt.