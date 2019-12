Unfall in Sonsbeck : Mann flüchtet vor der Polizei und fährt gegen Baum

Unfall in Sonsbeck

Sonsbeck Die Polizei hat in Sonsbeck einen Autofahrer kontrollieren wollen. Aber dieser schaltete das Licht an seinem Fahrzeug aus und flüchtete. Der Wagen wurde später gefunden: Der Mann war gegen einen Baum gefahren.

In Sonsbeck im Kreis Wesel ist am Donnerstagabend ein Autofahrer geflüchtet, als die Polizei ihn auf der Bönninghardter Straße kontrollieren wollte. Er sei vorher durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen, berichteten die Beamten. Der Fahrer habe die Anhaltezeichen ignoriert, die Beleuchtung an seinem Wagen ausgeschaltet und sei mit hoher Geschwindigkeit davongefahren.