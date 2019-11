Wegen Personalmangel : Polizeiwache Xanten schließt künftig früher

Die Polizeiwache in Xanten. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Polizeiwache in Xanten ist künftig nur noch montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr mit einem Beamten besetzt, der Anzeigen aufnimmt. Bürgermeister Görtz kritisiert „diesen Einschnitt in das Sicherheitsangebot“.

Die Polizeiwache in Xanten ist ab der nächsten Woche nur noch montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr mit einem Beamten besetzt, der Anzeigen aufnimmt. „Außerhalb dieser Zeiten wird es kein Personal speziell zur Aufnahme von Anzeigen in der Wache mehr geben“, teilte die Kreispolizei Wesel am Freitagnachmittag mit. Ein Streifenwagen mit zwei Beamten soll aber weiter rund um die Uhr vor Ort sein. Bisher ist die Wache von 6 bis 22 Uhr besetzt. Die Änderung gilt ab Montag, 2. Dezember.