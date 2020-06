Nach mehreren Vorfällen in Xanten : Ermittlungen gegen zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer

Xanten Die Polizei hat die Wohnungen zweier mutmaßlicher Graffiti-Schmierer durchsucht. Wegen Spekulationen über die Sprayer in Xantener Facebook-Gruppen soll einer der Verdächtigen allerdings gewarnt gewesen sein.

Nach einer Reihe von Graffiti-Schmierereien in Xanten ermittelt die Polizei gegen zwei Verdächtige: einen 27-Jährigen aus Alpen und einen 23-Jährigen aus Xanten. Das teilte die Kreispolizei Wesel am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion mit. Vorher hatte Bürgermeister Thomas Görtz in der Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag berichtet, dass die Polizei mit Hilfe von Bildern einer Überwachungskamera der Stadt eine Person ermittelt habe. Der Täter werde den Schaden wiedergutmachen müssen, sagte Görtz. Der Fall zeige, dass Kameras sinnvoll sein könnten. Durch die Video-Überwachung am Schulzentrum könne aber nur dieser eine Sachverhalt aufgeklärt werden. Es waren zum Beispiel auch Verkehrsschilder, Wohnhäuser, Garagen und die Mauer des Archäologischen Parks (APX) beschmiert worden. Unklar ist, ob es sich um den- oder dieselben Täter handelt. Oft war aber eine „46“ hinterlassen worden.