Verbreitung von Falschnachrichten Richter in Brasilien ordnet Ermittlungen gegen Elon Musk an

Ein Richter am Obersten Gericht von Brasilien lässt gegen den US-Unternehmer Elon Musk wegen Verbreitung von Falschnachrichten ermitteln. Am Sonntag eröffnete Richter Alexandre de Moraes zudem separate Ermittlungen gegen Musk unter dem Vorwurf der Behinderung der Justiz. Dieser habe am Samstag mit einer öffentlichen Desinformationskampagne zu Maßnahmen des Obersten Gerichts begonnen und am folgenden Tag fortgesetzt - vor allem mit der Ankündigung, dass seine Online-Plattform X die gerichtliche Anordnung zur Sperrung bestimmter Konten nicht mehr befolgen werde.