Angriff in Bad Godesberg Fast drei Monate nach Messerattacke – mutmaßlicher Täter in U-Haft

Fast drei Monate nach einem Messerangriff auf einen 21 Jahre alten Mann in der Fußgängerzone von Bad Godesberg in Bonn sitzt ein Tatverdächtiger wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Der 22-jährige Syrer sei am Samstagabend in Köln nach einem Hinweis festgenommen worden, teilte die Polizei in Bonn am Montag mit. Das Opfer - ebenfalls ein Syrer - war am helllichten Tag im Januar durch Messerstiche, Tritte und Schläge schwer verletzt worden. Überwachungskameras hatten Bilder der Tatverdächtigen aufgenommen, mit denen die Polizei nach Beteiligten sucht.