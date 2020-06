Mehrere Termine im Gespräch : Xanten plant mehrere verkaufsoffene Sonntage in den Sommerferien

Xanten Wegen der Corona-Pandemie hatten viele Einzelhändler ihre Geschäfte wochenlang schließen müssen. Damit sie zumindest einen Teil des Umsatzes machen können, der ihnen dadurch entgangen ist, plant Xanten mehrere verkaufsoffene Sonntage in den Sommerferien.

Verwaltung und Politik wollen den Einzelhändlern in der Xantener Innenstadt mehrere verkaufsoffene Sonntage in den Sommerferien ermöglichen. Darauf einigte sich der Hauptausschuss am Dienstagabend. Der Stadtrat muss den Vorschlag aber in seiner Sitzung am kommenden Dienstag noch zustimmen.